- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
79
盈利交易:
60 (75.94%)
亏损交易:
19 (24.05%)
最好交易:
0.52 EUR
最差交易:
-0.82 EUR
毛利:
20.25 EUR (2 475 pips)
毛利亏损:
-15.79 EUR (1 608 pips)
最大连续赢利:
10 (3.69 EUR)
最大连续盈利:
3.69 EUR (10)
夏普比率:
0.17
交易活动:
15.94%
最大入金加载:
5.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.27
长期交易:
35 (44.30%)
短期交易:
44 (55.70%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.06 EUR
平均利润:
0.34 EUR
平均损失:
-0.83 EUR
最大连续失误:
3 (-2.34 EUR)
最大连续亏损:
-2.34 EUR (3)
每月增长:
3.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 EUR
最大值:
3.50 EUR (3.33%)
相对跌幅:
结余:
3.29% (3.46 EUR)
净值:
3.18% (3.23 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|867
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.52 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.69 EUR
最大连续亏损: -2.34 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
104
EUR
EUR
8
100%
79
75%
16%
1.28
0.06
EUR
EUR
3%
1:500