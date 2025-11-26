信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 3
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 3

Filippo Mugnaini
0条评论
可靠性
8
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
79
盈利交易:
60 (75.94%)
亏损交易:
19 (24.05%)
最好交易:
0.52 EUR
最差交易:
-0.82 EUR
毛利:
20.25 EUR (2 475 pips)
毛利亏损:
-15.79 EUR (1 608 pips)
最大连续赢利:
10 (3.69 EUR)
最大连续盈利:
3.69 EUR (10)
夏普比率:
0.17
交易活动:
15.94%
最大入金加载:
5.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.27
长期交易:
35 (44.30%)
短期交易:
44 (55.70%)
利润因子:
1.28
预期回报:
0.06 EUR
平均利润:
0.34 EUR
平均损失:
-0.83 EUR
最大连续失误:
3 (-2.34 EUR)
最大连续亏损:
-2.34 EUR (3)
每月增长:
3.42%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.28 EUR
最大值:
3.50 EUR (3.33%)
相对跌幅:
结余:
3.29% (3.46 EUR)
净值:
3.18% (3.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 867
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.52 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +3.69 EUR
最大连续亏损: -2.34 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.24 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DT INTRADAY 3
每月30 USD
4%
0
0
USD
104
EUR
8
100%
79
75%
16%
1.28
0.06
EUR
3%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载