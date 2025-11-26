SinaisSeções
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 3

Filippo Mugnaini
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
84
Negociações com lucro:
64 (76.19%)
Negociações com perda:
20 (23.81%)
Melhor negociação:
0.52 EUR
Pior negociação:
-0.82 EUR
Lucro bruto:
21.71 EUR (2 655 pips)
Perda bruta:
-16.64 EUR (1 694 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (3.69 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
3.69 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
14.80%
Depósito máximo carregado:
5.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.45
Negociações longas:
36 (42.86%)
Negociações curtas:
48 (57.14%)
Fator de lucro:
1.30
Valor esperado:
0.06 EUR
Lucro médio:
0.34 EUR
Perda média:
-0.83 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-2.34 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-2.34 EUR (3)
Crescimento mensal:
3.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.28 EUR
Máximo:
3.50 EUR (3.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.29% (3.46 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.18% (3.23 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 961
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.52 EUR
Pior negociação: -1 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +3.69 EUR
Máxima perda consecutiva: -2.34 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
