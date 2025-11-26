СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 3
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 3

Filippo Mugnaini
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
60 (75.94%)
Убыточных трейдов:
19 (24.05%)
Лучший трейд:
0.52 EUR
Худший трейд:
-0.82 EUR
Общая прибыль:
20.25 EUR (2 475 pips)
Общий убыток:
-15.79 EUR (1 608 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (3.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
3.69 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
15.94%
Макс. загрузка депозита:
5.96%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
35 (44.30%)
Коротких трейдов:
44 (55.70%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
0.06 EUR
Средняя прибыль:
0.34 EUR
Средний убыток:
-0.83 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-2.34 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.34 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.42%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.28 EUR
Максимальная:
3.50 EUR (3.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.29% (3.46 EUR)
По эквити:
3.18% (3.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 79
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 867
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.52 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3.69 EUR
Макс. убыток в серии: -2.34 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Нет отзывов
2025.12.24 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DT INTRADAY 3
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
104
EUR
8
100%
79
75%
16%
1.28
0.06
EUR
3%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.