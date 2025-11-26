SeñalesSecciones
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 3

Filippo Mugnaini
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
84
Transacciones Rentables:
64 (76.19%)
Transacciones Irrentables:
20 (23.81%)
Mejor transacción:
0.52 EUR
Peor transacción:
-0.82 EUR
Beneficio Bruto:
21.71 EUR (2 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-16.64 EUR (1 694 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (3.69 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
3.69 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
14.80%
Carga máxima del depósito:
5.96%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.45
Transacciones Largas:
36 (42.86%)
Transacciones Cortas:
48 (57.14%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
0.06 EUR
Beneficio medio:
0.34 EUR
Pérdidas medias:
-0.83 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-2.34 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.34 EUR (3)
Crecimiento al mes:
3.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.28 EUR
Máxima:
3.50 EUR (3.33%)
Reducción relativa:
De balance:
3.29% (3.46 EUR)
De fondos:
3.18% (3.23 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 961
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.52 EUR
Peor transacción: -1 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +3.69 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -2.34 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DT INTRADAY 3
30 USD al mes
5%
0
0
USD
105
EUR
8
100%
84
76%
15%
1.30
0.06
EUR
3%
1:500
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.