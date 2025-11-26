シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 3
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 3

Filippo Mugnaini
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
84
利益トレード:
64 (76.19%)
損失トレード:
20 (23.81%)
ベストトレード:
0.52 EUR
最悪のトレード:
-0.82 EUR
総利益:
21.71 EUR (2 655 pips)
総損失:
-16.64 EUR (1 694 pips)
最大連続の勝ち:
10 (3.69 EUR)
最大連続利益:
3.69 EUR (10)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
14.80%
最大入金額:
5.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.45
長いトレード:
36 (42.86%)
短いトレード:
48 (57.14%)
プロフィットファクター:
1.30
期待されたペイオフ:
0.06 EUR
平均利益:
0.34 EUR
平均損失:
-0.83 EUR
最大連続の負け:
3 (-2.34 EUR)
最大連続損失:
-2.34 EUR (3)
月間成長:
3.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.28 EUR
最大の:
3.50 EUR (3.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.29% (3.46 EUR)
エクイティによる:
3.18% (3.23 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 84
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 961
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.52 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +3.69 EUR
最大連続損失: -2.34 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 より多く...
レビューなし
2025.12.26 21:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 07:20
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.24 02:14
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 02:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 07:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 02:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.03 06:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 01:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
