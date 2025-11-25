- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
58 (72.50%)
亏损交易:
22 (27.50%)
最好交易:
63.31 USD
最差交易:
-94.22 USD
毛利:
648.97 USD (65 868 pips)
毛利亏损:
-648.97 USD (64 778 pips)
最大连续赢利:
16 (279.49 USD)
最大连续盈利:
279.49 USD (16)
夏普比率:
0.01
交易活动:
72.90%
最大入金加载:
2.33%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
12 小时
采收率:
0.00
长期交易:
45 (56.25%)
短期交易:
35 (43.75%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
11.19 USD
平均损失:
-29.50 USD
最大连续失误:
8 (-455.69 USD)
最大连续亏损:
-455.69 USD (8)
每月增长:
-16.47%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.69 USD
最大值:
455.76 USD (31.31%)
相对跌幅:
结余:
43.17% (455.77 USD)
净值:
35.21% (362.63 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|76
|USDJPY.sv1
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv1
|-20
|USDJPY.sv1
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv1
|-2.1K
|USDJPY.sv1
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.31 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +279.49 USD
最大连续亏损: -455.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
