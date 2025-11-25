- Crescimento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
58 (72.50%)
Negociações com perda:
22 (27.50%)
Melhor negociação:
63.31 USD
Pior negociação:
-94.22 USD
Lucro bruto:
648.97 USD (65 868 pips)
Perda bruta:
-648.97 USD (64 778 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (279.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
279.49 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
72.90%
Depósito máximo carregado:
2.33%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
45 (56.25%)
Negociações curtas:
35 (43.75%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.00 USD
Lucro médio:
11.19 USD
Perda média:
-29.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-455.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-455.69 USD (8)
Crescimento mensal:
-16.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.69 USD
Máximo:
455.76 USD (31.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.17% (455.77 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.21% (362.63 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|76
|USDJPY.sv1
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv1
|-20
|USDJPY.sv1
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv1
|-2.1K
|USDJPY.sv1
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
