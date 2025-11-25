- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
58 (72.50%)
損失トレード:
22 (27.50%)
ベストトレード:
63.31 USD
最悪のトレード:
-94.22 USD
総利益:
648.97 USD (65 868 pips)
総損失:
-648.97 USD (64 778 pips)
最大連続の勝ち:
16 (279.49 USD)
最大連続利益:
279.49 USD (16)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
72.90%
最大入金額:
2.33%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
45 (56.25%)
短いトレード:
35 (43.75%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.00 USD
平均利益:
11.19 USD
平均損失:
-29.50 USD
最大連続の負け:
8 (-455.69 USD)
最大連続損失:
-455.69 USD (8)
月間成長:
-16.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.69 USD
最大の:
455.76 USD (31.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.17% (455.77 USD)
エクイティによる:
35.21% (362.63 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|76
|USDJPY.sv1
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv1
|-20
|USDJPY.sv1
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv1
|-2.1K
|USDJPY.sv1
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.31 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +279.49 USD
最大連続損失: -455.69 USD
