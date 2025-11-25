- 자본
- 축소
트레이드:
96
이익 거래:
67 (69.79%)
손실 거래:
29 (30.21%)
최고의 거래:
63.31 USD
최악의 거래:
-94.22 USD
총 수익:
738.89 USD (74 859 pips)
총 손실:
-788.68 USD (78 698 pips)
연속 최대 이익:
16 (279.49 USD)
연속 최대 이익:
279.49 USD (16)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
68.55%
최대 입금량:
2.33%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
57 (59.38%)
숏(주식차입매도):
39 (40.63%)
수익 요인:
0.94
기대수익:
-0.52 USD
평균 이익:
11.03 USD
평균 손실:
-27.20 USD
연속 최대 손실:
9 (-507.37 USD)
연속 최대 손실:
-507.37 USD (9)
월별 성장률:
-30.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
63.30 USD
최대한의:
519.06 USD (35.66%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.13% (518.75 USD)
자본금별:
35.21% (362.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|92
|USDJPY.sv1
|4
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv1
|-70
|USDJPY.sv1
|20
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv1
|-7.1K
|USDJPY.sv1
|3.2K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +63.31 USD
최악의 거래: -94 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +279.49 USD
연속 최대 손실: -507.37 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
