Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
58 (72.50%)
Убыточных трейдов:
22 (27.50%)
Лучший трейд:
63.31 USD
Худший трейд:
-94.22 USD
Общая прибыль:
648.97 USD (65 868 pips)
Общий убыток:
-648.97 USD (64 778 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (279.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
279.49 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
72.90%
Макс. загрузка депозита:
2.33%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
45 (56.25%)
Коротких трейдов:
35 (43.75%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
11.19 USD
Средний убыток:
-29.50 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-455.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-455.69 USD (8)
Прирост в месяц:
-16.47%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.69 USD
Максимальная:
455.76 USD (31.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.17% (455.77 USD)
По эквити:
35.21% (362.63 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv1
|76
|USDJPY.sv1
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv1
|-20
|USDJPY.sv1
|20
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv1
|-2.1K
|USDJPY.sv1
|3.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +63.31 USD
Худший трейд: -94 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +279.49 USD
Макс. убыток в серии: -455.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
