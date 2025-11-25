- 成长
交易:
287
盈利交易:
147 (51.21%)
亏损交易:
140 (48.78%)
最好交易:
65.30 USD
最差交易:
-24.82 USD
毛利:
1 124.42 USD (1 251 292 pips)
毛利亏损:
-964.06 USD (1 097 589 pips)
最大连续赢利:
6 (71.92 USD)
最大连续盈利:
71.92 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
58.67%
最大入金加载:
35.64%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
54
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.20
长期交易:
160 (55.75%)
短期交易:
127 (44.25%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
7.65 USD
平均损失:
-6.89 USD
最大连续失误:
9 (-31.21 USD)
最大连续亏损:
-130.67 USD (8)
每月增长:
5.14%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
132.85 USD
最大值:
133.53 USD (2.65%)
相对跌幅:
结余:
2.60% (130.91 USD)
净值:
0.83% (41.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|235
|BTCUSD
|43
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|198
|BTCUSD
|-16
|GBPUSD
|-14
|EURUSD
|-8
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|142K
|GBPUSD
|-1.3K
|EURUSD
|-763
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
5
0%
287
51%
59%
1.16
0.56
USD
USD
3%
1:100