- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
282
Прибыльных трейдов:
145 (51.41%)
Убыточных трейдов:
137 (48.58%)
Лучший трейд:
65.30 USD
Худший трейд:
-24.82 USD
Общая прибыль:
1 101.01 USD (1 193 589 pips)
Общий убыток:
-950.15 USD (997 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (71.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.92 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
57.65%
Макс. загрузка депозита:
35.64%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
156 (55.32%)
Коротких трейдов:
126 (44.68%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
7.59 USD
Средний убыток:
-6.94 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-31.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-130.67 USD (8)
Прирост в месяц:
3.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
132.85 USD
Максимальная:
133.53 USD (2.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.60% (130.91 USD)
По эквити:
0.83% (41.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|BTCUSD
|39
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|179
|BTCUSD
|-6
|GBPUSD
|-14
|EURUSD
|-8
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|186K
|GBPUSD
|-1.3K
|EURUSD
|-763
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +65.30 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +71.92 USD
Макс. убыток в серии: -31.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FivePercentOnline-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 3
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
5
0%
282
51%
58%
1.15
0.53
USD
USD
3%
1:100