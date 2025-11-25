СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / RodrigoKuririn
Rodrigo Rolim De Moura

RodrigoKuririn

Rodrigo Rolim De Moura
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
FivePercentOnline-Real
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
282
Прибыльных трейдов:
145 (51.41%)
Убыточных трейдов:
137 (48.58%)
Лучший трейд:
65.30 USD
Худший трейд:
-24.82 USD
Общая прибыль:
1 101.01 USD (1 193 589 pips)
Общий убыток:
-950.15 USD (997 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (71.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
71.92 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
57.65%
Макс. загрузка депозита:
35.64%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
64
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
156 (55.32%)
Коротких трейдов:
126 (44.68%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
7.59 USD
Средний убыток:
-6.94 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-31.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-130.67 USD (8)
Прирост в месяц:
3.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
132.85 USD
Максимальная:
133.53 USD (2.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.60% (130.91 USD)
По эквити:
0.83% (41.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 234
BTCUSD 39
GBPUSD 6
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 179
BTCUSD -6
GBPUSD -14
EURUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
BTCUSD 186K
GBPUSD -1.3K
EURUSD -763
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +65.30 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +71.92 USD
Макс. убыток в серии: -31.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FivePercentOnline-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 3
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
Нет отзывов
2025.12.24 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 13:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 12:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 12:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
