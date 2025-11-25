SegnaliSezioni
Rodrigo Rolim De Moura

RodrigoKuririn

Rodrigo Rolim De Moura
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FivePercentOnline-Real
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
21.43 USD
Worst Trade:
-24.82 USD
Profitto lordo:
47.13 USD (100 392 pips)
Perdita lorda:
-131.44 USD (13 046 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
79.17%
Massimo carico di deposito:
16.72%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-6.02 USD
Profitto medio:
9.43 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-130.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.67 USD (8)
Crescita mensile:
-1.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.23 USD
Massimale:
130.91 USD (2.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.60% (130.91 USD)
Per equità:
0.83% (41.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 13
BTCUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -93
BTCUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -9.3K
BTCUSD 97K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.43 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +46.18 USD
Massima perdita consecutiva: -130.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FivePercentOnline-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
10.00 × 1
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
2025.11.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 13:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 12:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 12:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
