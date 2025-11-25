- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
5 (35.71%)
Loss Trade:
9 (64.29%)
Best Trade:
21.43 USD
Worst Trade:
-24.82 USD
Profitto lordo:
47.13 USD (100 392 pips)
Perdita lorda:
-131.44 USD (13 046 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (46.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
46.18 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.43
Attività di trading:
79.17%
Massimo carico di deposito:
16.72%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
0.36
Profitto previsto:
-6.02 USD
Profitto medio:
9.43 USD
Perdita media:
-14.60 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-130.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-130.67 USD (8)
Crescita mensile:
-1.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
130.23 USD
Massimale:
130.91 USD (2.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.60% (130.91 USD)
Per equità:
0.83% (41.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-93
|BTCUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-9.3K
|BTCUSD
|97K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.43 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +46.18 USD
Massima perdita consecutiva: -130.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FivePercentOnline-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.00 × 1
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
1
0%
14
35%
79%
0.35
-6.02
USD
USD
3%
1:100