Total de Trades:
292
Transacciones Rentables:
150 (51.36%)
Transacciones Irrentables:
142 (48.63%)
Mejor transacción:
65.30 USD
Peor transacción:
-24.82 USD
Beneficio Bruto:
1 128.75 USD (1 277 960 pips)
Pérdidas Brutas:
-969.54 USD (1 139 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (71.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.67%
Carga máxima del depósito:
35.64%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
164 (56.16%)
Transacciones Cortas:
128 (43.84%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.55 USD
Beneficio medio:
7.53 USD
Pérdidas medias:
-6.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-31.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-130.67 USD (8)
Crecimiento al mes:
4.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
132.85 USD
Máxima:
133.53 USD (2.65%)
Reducción relativa:
De balance:
2.60% (130.91 USD)
De fondos:
0.83% (41.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|237
|BTCUSD
|46
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|3

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|200
|BTCUSD
|-19
|GBPUSD
|-14
|EURUSD
|-8

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|14K
|BTCUSD
|126K
|GBPUSD
|-1.3K
|EURUSD
|-763

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M

250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FivePercentOnline-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
|5.00 × 3
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
