Rodrigo Rolim De Moura

RodrigoKuririn

Rodrigo Rolim De Moura
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 3%
FivePercentOnline-Real
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
292
Transacciones Rentables:
150 (51.36%)
Transacciones Irrentables:
142 (48.63%)
Mejor transacción:
65.30 USD
Peor transacción:
-24.82 USD
Beneficio Bruto:
1 128.75 USD (1 277 960 pips)
Pérdidas Brutas:
-969.54 USD (1 139 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (71.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
71.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.67%
Carga máxima del depósito:
35.64%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
164 (56.16%)
Transacciones Cortas:
128 (43.84%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.55 USD
Beneficio medio:
7.53 USD
Pérdidas medias:
-6.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-31.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-130.67 USD (8)
Crecimiento al mes:
4.65%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
132.85 USD
Máxima:
133.53 USD (2.65%)
Reducción relativa:
De balance:
2.60% (130.91 USD)
De fondos:
0.83% (41.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 237
BTCUSD 46
GBPUSD 6
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 200
BTCUSD -19
GBPUSD -14
EURUSD -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 14K
BTCUSD 126K
GBPUSD -1.3K
EURUSD -763
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +65.30 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +71.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -31.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FivePercentOnline-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
5.00 × 3
Operações em M15 no XAUUSD/OURO e H1 no BTCUSD
2025.12.25 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 12:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 15:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 11:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 16:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 11:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 15:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 13:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 13:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 12:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
