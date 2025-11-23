- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
14 (87.50%)
亏损交易:
2 (12.50%)
最好交易:
5.61 UST
最差交易:
-3.24 UST
毛利:
17.55 UST (1 509 pips)
毛利亏损:
-7.57 UST (907 pips)
最大连续赢利:
8 (11.80 UST)
最大连续盈利:
11.80 UST (8)
夏普比率:
0.32
交易活动:
47.08%
最大入金加载:
0.79%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.02
长期交易:
6 (37.50%)
短期交易:
10 (62.50%)
利润因子:
2.32
预期回报:
0.62 UST
平均利润:
1.25 UST
平均损失:
-3.79 UST
最大连续失误:
1 (-3.24 UST)
最大连续亏损:
-3.24 UST (1)
每月增长:
2.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.06 UST
最大值:
3.30 UST (0.64%)
相对跌幅:
结余:
0.64% (3.25 UST)
净值:
1.54% (7.84 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD+
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD+
|602
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.61 UST
最差交易: -3 UST
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.80 UST
最大连续亏损: -3.24 UST
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
510
UST
UST
5
100%
16
87%
47%
2.31
0.62
UST
UST
2%
1:500