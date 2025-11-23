- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
14 (87.50%)
損失トレード:
2 (12.50%)
ベストトレード:
5.61 UST
最悪のトレード:
-3.24 UST
総利益:
17.55 UST (1 509 pips)
総損失:
-7.57 UST (907 pips)
最大連続の勝ち:
8 (11.80 UST)
最大連続利益:
11.80 UST (8)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
47.08%
最大入金額:
0.79%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.02
長いトレード:
6 (37.50%)
短いトレード:
10 (62.50%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
0.62 UST
平均利益:
1.25 UST
平均損失:
-3.79 UST
最大連続の負け:
1 (-3.24 UST)
最大連続損失:
-3.24 UST (1)
月間成長:
2.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 UST
最大の:
3.30 UST (0.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.64% (3.25 UST)
エクイティによる:
1.54% (7.84 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD+
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD+
|602
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
