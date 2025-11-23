- Прирост
Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
14 (87.50%)
Убыточных трейдов:
2 (12.50%)
Лучший трейд:
5.61 UST
Худший трейд:
-3.24 UST
Общая прибыль:
17.55 UST (1 509 pips)
Общий убыток:
-7.57 UST (907 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (11.80 UST)
Макс. прибыль в серии:
11.80 UST (8)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
47.08%
Макс. загрузка депозита:
0.79%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
6 (37.50%)
Коротких трейдов:
10 (62.50%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
0.62 UST
Средняя прибыль:
1.25 UST
Средний убыток:
-3.79 UST
Макс. серия проигрышей:
1 (-3.24 UST)
Макс. убыток в серии:
-3.24 UST (1)
Прирост в месяц:
2.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 UST
Максимальная:
3.30 UST (0.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.64% (3.25 UST)
По эквити:
1.54% (7.84 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD+
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD+
|602
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
