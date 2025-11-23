- 자본
- 축소
트레이드:
19
이익 거래:
17 (89.47%)
손실 거래:
2 (10.53%)
최고의 거래:
5.61 UST
최악의 거래:
-3.24 UST
총 수익:
18.63 UST (1 655 pips)
총 손실:
-7.93 UST (907 pips)
연속 최대 이익:
8 (11.80 UST)
연속 최대 이익:
11.80 UST (8)
샤프 비율:
0.32
거래 활동:
32.28%
최대 입금량:
0.80%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
3.24
롱(주식매수):
9 (47.37%)
숏(주식차입매도):
10 (52.63%)
수익 요인:
2.35
기대수익:
0.56 UST
평균 이익:
1.10 UST
평균 손실:
-3.97 UST
연속 최대 손실:
1 (-3.24 UST)
연속 최대 손실:
-3.24 UST (1)
월별 성장률:
0.73%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 UST
최대한의:
3.30 UST (0.64%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.64% (3.25 UST)
자본금별:
1.97% (10.07 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD+
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD+
|748
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.61 UST
최악의 거래: -3 UST
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +11.80 UST
연속 최대 손실: -3.24 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
511
UST
UST
6
100%
19
89%
32%
2.34
0.56
UST
UST
2%
1:500