- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
14 (87.50%)
Negociações com perda:
2 (12.50%)
Melhor negociação:
5.61 UST
Pior negociação:
-3.24 UST
Lucro bruto:
17.55 UST (1 509 pips)
Perda bruta:
-7.57 UST (907 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (11.80 UST)
Máximo lucro consecutivo:
11.80 UST (8)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
47.08%
Depósito máximo carregado:
0.79%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.02
Negociações longas:
6 (37.50%)
Negociações curtas:
10 (62.50%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
0.62 UST
Lucro médio:
1.25 UST
Perda média:
-3.79 UST
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3.24 UST)
Máxima perda consecutiva:
-3.24 UST (1)
Crescimento mensal:
2.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 UST
Máximo:
3.30 UST (0.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.64% (3.25 UST)
Pelo Capital Líquido:
1.54% (7.84 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD+
|16
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD+
|10
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD+
|602
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5.61 UST
Pior negociação: -3 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.80 UST
Máxima perda consecutiva: -3.24 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
