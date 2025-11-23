- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
882
盈利交易:
657 (74.48%)
亏损交易:
225 (25.51%)
最好交易:
104.97 USD
最差交易:
-109.67 USD
毛利:
7 464.61 USD (4 263 964 pips)
毛利亏损:
-4 817.96 USD (3 254 832 pips)
最大连续赢利:
18 (89.35 USD)
最大连续盈利:
380.91 USD (15)
夏普比率:
0.15
交易活动:
46.80%
最大入金加载:
12.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
141
平均持有时间:
3 小时
采收率:
5.98
长期交易:
559 (63.38%)
短期交易:
323 (36.62%)
利润因子:
1.55
预期回报:
3.00 USD
平均利润:
11.36 USD
平均损失:
-21.41 USD
最大连续失误:
5 (-442.32 USD)
最大连续亏损:
-442.32 USD (5)
每月增长:
46.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
442.32 USD (5.72%)
相对跌幅:
结余:
5.72% (442.32 USD)
净值:
23.31% (1 777.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|882
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.97 USD
最差交易: -110 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +89.35 USD
最大连续亏损: -442.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月44 USD
48%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
5
0%
882
74%
47%
1.54
3.00
USD
USD
23%
1:500