- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
882
Прибыльных трейдов:
657 (74.48%)
Убыточных трейдов:
225 (25.51%)
Лучший трейд:
104.97 USD
Худший трейд:
-109.67 USD
Общая прибыль:
7 464.61 USD (4 263 964 pips)
Общий убыток:
-4 817.96 USD (3 254 832 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (89.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
380.91 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
46.80%
Макс. загрузка депозита:
12.23%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
141
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
5.98
Длинных трейдов:
559 (63.38%)
Коротких трейдов:
323 (36.62%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
3.00 USD
Средняя прибыль:
11.36 USD
Средний убыток:
-21.41 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-442.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-442.32 USD (5)
Прирост в месяц:
46.44%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
442.32 USD (5.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.72% (442.32 USD)
По эквити:
23.31% (1 777.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|882
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.97 USD
Худший трейд: -110 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +89.35 USD
Макс. убыток в серии: -442.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
