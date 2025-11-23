- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
901
利益トレード:
676 (75.02%)
損失トレード:
225 (24.97%)
ベストトレード:
104.97 USD
最悪のトレード:
-109.67 USD
総利益:
7 540.51 USD (4 339 851 pips)
総損失:
-4 817.96 USD (3 254 832 pips)
最大連続の勝ち:
19 (75.90 USD)
最大連続利益:
380.91 USD (15)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
43.19%
最大入金額:
12.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
96
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.16
長いトレード:
578 (64.15%)
短いトレード:
323 (35.85%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
3.02 USD
平均利益:
11.15 USD
平均損失:
-21.41 USD
最大連続の負け:
5 (-442.32 USD)
最大連続損失:
-442.32 USD (5)
月間成長:
43.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
442.32 USD (5.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.72% (442.32 USD)
エクイティによる:
23.31% (1 777.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|901
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.1M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.97 USD
最悪のトレード: -110 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +75.90 USD
最大連続損失: -442.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
