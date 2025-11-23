- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
901
Negociações com lucro:
676 (75.02%)
Negociações com perda:
225 (24.97%)
Melhor negociação:
104.97 USD
Pior negociação:
-109.67 USD
Lucro bruto:
7 540.51 USD (4 339 851 pips)
Perda bruta:
-4 817.96 USD (3 254 832 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (75.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
380.91 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
43.19%
Depósito máximo carregado:
12.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
96
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.16
Negociações longas:
578 (64.15%)
Negociações curtas:
323 (35.85%)
Fator de lucro:
1.57
Valor esperado:
3.02 USD
Lucro médio:
11.15 USD
Perda média:
-21.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-442.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-442.32 USD (5)
Crescimento mensal:
43.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
442.32 USD (5.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.72% (442.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.31% (1 777.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|901
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.1M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +104.97 USD
Pior negociação: -110 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +75.90 USD
Máxima perda consecutiva: -442.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
374 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
44 USD por mês
50%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
5
0%
901
75%
43%
1.56
3.02
USD
USD
23%
1:500