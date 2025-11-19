- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
769
盈利交易:
276 (35.89%)
亏损交易:
493 (64.11%)
最好交易:
4.40 USD
最差交易:
-4.83 USD
毛利:
1 090.45 USD (315 791 pips)
毛利亏损:
-2 182.73 USD (297 156 pips)
最大连续赢利:
98 (415.53 USD)
最大连续盈利:
415.53 USD (98)
夏普比率:
-0.42
交易活动:
99.56%
最大入金加载:
15.24%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
4 天
采收率:
-0.75
长期交易:
509 (66.19%)
短期交易:
260 (33.81%)
利润因子:
0.50
预期回报:
-1.42 USD
平均利润:
3.95 USD
平均损失:
-4.43 USD
最大连续失误:
128 (-565.92 USD)
最大连续亏损:
-565.92 USD (128)
每月增长:
-46.87%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
1 092.28 USD
最大值:
1 464.04 USD (61.81%)
相对跌幅:
结余:
56.74% (1 463.89 USD)
净值:
16.54% (303.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|767
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCAD+
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCAD+
|-143K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
