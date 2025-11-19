SeñalesSecciones
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURCAD

Nuttapon Maneechote
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -49%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
769
Transacciones Rentables:
276 (35.89%)
Transacciones Irrentables:
493 (64.11%)
Mejor transacción:
4.40 USD
Peor transacción:
-4.83 USD
Beneficio Bruto:
1 090.45 USD (315 791 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 182.73 USD (297 156 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
98 (415.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
415.53 USD (98)
Ratio de Sharpe:
-0.42
Actividad comercial:
99.56%
Carga máxima del depósito:
15.24%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
82
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
-0.75
Transacciones Largas:
509 (66.19%)
Transacciones Cortas:
260 (33.81%)
Factor de Beneficio:
0.50
Beneficio Esperado:
-1.42 USD
Beneficio medio:
3.95 USD
Pérdidas medias:
-4.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
128 (-565.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-565.92 USD (128)
Crecimiento al mes:
-46.87%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 092.28 USD
Máxima:
1 464.04 USD (61.81%)
Reducción relativa:
De balance:
56.74% (1 463.89 USD)
De fondos:
16.54% (303.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURCAD+ 767
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURCAD+ -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURCAD+ -143K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.40 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 98
Máximo de pérdidas consecutivas: 128
Beneficio máximo consecutivo: +415.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -565.92 USD

No hay comentarios
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
