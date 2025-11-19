СигналыРазделы
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURCAD

Nuttapon Maneechote
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -45%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
747
Прибыльных трейдов:
276 (36.94%)
Убыточных трейдов:
471 (63.05%)
Лучший трейд:
4.40 USD
Худший трейд:
-4.83 USD
Общая прибыль:
1 090.45 USD (315 791 pips)
Общий убыток:
-2 083.21 USD (283 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (415.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.53 USD (98)
Коэффициент Шарпа:
-0.38
Торговая активность:
98.56%
Макс. загрузка депозита:
15.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
491 (65.73%)
Коротких трейдов:
256 (34.27%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-1.33 USD
Средняя прибыль:
3.95 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
106 (-468.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-468.77 USD (106)
Прирост в месяц:
-47.58%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
992.76 USD
Максимальная:
1 364.52 USD (57.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.83% (1 366.08 USD)
По эквити:
16.54% (303.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCAD+ 745
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCAD+ -988
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCAD+ -130K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.40 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 98
Макс. серия проигрышей: 106
Макс. прибыль в серии: +415.53 USD
Макс. убыток в серии: -468.77 USD

Нет отзывов
2025.12.24 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
