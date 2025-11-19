- Прирост
Всего трейдов:
747
Прибыльных трейдов:
276 (36.94%)
Убыточных трейдов:
471 (63.05%)
Лучший трейд:
4.40 USD
Худший трейд:
-4.83 USD
Общая прибыль:
1 090.45 USD (315 791 pips)
Общий убыток:
-2 083.21 USD (283 944 pips)
Макс. серия выигрышей:
98 (415.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.53 USD (98)
Коэффициент Шарпа:
-0.38
Торговая активность:
98.56%
Макс. загрузка депозита:
15.24%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
491 (65.73%)
Коротких трейдов:
256 (34.27%)
Профит фактор:
0.52
Мат. ожидание:
-1.33 USD
Средняя прибыль:
3.95 USD
Средний убыток:
-4.42 USD
Макс. серия проигрышей:
106 (-468.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-468.77 USD (106)
Прирост в месяц:
-47.58%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
992.76 USD
Максимальная:
1 364.52 USD (57.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.83% (1 366.08 USD)
По эквити:
16.54% (303.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|745
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCAD+
|-988
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCAD+
|-130K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
