Negociações:
769
Negociações com lucro:
276 (35.89%)
Negociações com perda:
493 (64.11%)
Melhor negociação:
4.40 USD
Pior negociação:
-4.83 USD
Lucro bruto:
1 090.45 USD (315 791 pips)
Perda bruta:
-2 182.73 USD (297 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (415.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
415.53 USD (98)
Índice de Sharpe:
-0.42
Atividade de negociação:
99.56%
Depósito máximo carregado:
15.24%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
509 (66.19%)
Negociações curtas:
260 (33.81%)
Fator de lucro:
0.50
Valor esperado:
-1.42 USD
Lucro médio:
3.95 USD
Perda média:
-4.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
128 (-565.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-565.92 USD (128)
Crescimento mensal:
-46.87%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 092.28 USD
Máximo:
1 464.04 USD (61.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.74% (1 463.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.54% (303.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURCAD+
|767
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURCAD+
|-1.1K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURCAD+
|-143K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
