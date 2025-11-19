SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid EURCAD
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURCAD

Nuttapon Maneechote
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -49%
VantageInternational-Live 3
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
769
Negociações com lucro:
276 (35.89%)
Negociações com perda:
493 (64.11%)
Melhor negociação:
4.40 USD
Pior negociação:
-4.83 USD
Lucro bruto:
1 090.45 USD (315 791 pips)
Perda bruta:
-2 182.73 USD (297 156 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
98 (415.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
415.53 USD (98)
Índice de Sharpe:
-0.42
Atividade de negociação:
99.56%
Depósito máximo carregado:
15.24%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
82
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.75
Negociações longas:
509 (66.19%)
Negociações curtas:
260 (33.81%)
Fator de lucro:
0.50
Valor esperado:
-1.42 USD
Lucro médio:
3.95 USD
Perda média:
-4.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
128 (-565.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-565.92 USD (128)
Crescimento mensal:
-46.87%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 092.28 USD
Máximo:
1 464.04 USD (61.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
56.74% (1 463.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.54% (303.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURCAD+ 767
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURCAD+ -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURCAD+ -143K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.40 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 98
Máximo de perdas consecutivas: 128
Máximo lucro consecutivo: +415.53 USD
Máxima perda consecutiva: -565.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cryptowanlanid EURCAD
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
1.5K
USD
7
92%
769
35%
100%
0.49
-1.42
USD
57%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.