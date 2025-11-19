SignaleKategorien
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid EURCAD

Nuttapon Maneechote
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -49%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
769
Gewinntrades:
276 (35.89%)
Verlusttrades:
493 (64.11%)
Bester Trade:
4.40 USD
Schlechtester Trade:
-4.83 USD
Bruttoprofit:
1 090.45 USD (315 791 pips)
Bruttoverlust:
-2 182.73 USD (297 156 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
98 (415.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
415.53 USD (98)
Sharpe Ratio:
-0.42
Trading-Aktivität:
99.56%
Max deposit load:
15.24%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
82
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
-0.75
Long-Positionen:
509 (66.19%)
Short-Positionen:
260 (33.81%)
Profit-Faktor:
0.50
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.42 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
128 (-565.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-565.92 USD (128)
Wachstum pro Monat :
-46.87%
Algo-Trading:
92%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 092.28 USD
Maximaler:
1 464.04 USD (61.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
56.74% (1 463.89 USD)
Kapital:
16.54% (303.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCAD+ 767
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCAD+ -1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCAD+ -143K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.40 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 98
Max. aufeinandergehende Verluste: 128
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +415.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -565.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.31 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 13:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 13:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
