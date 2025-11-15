信号部分
信号 / MetaTrader 4 / XAUUSD HIGH drawndown and proft
Pham Van Tuan

XAUUSD HIGH drawndown and proft

Pham Van Tuan
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 54%
ICMarketsSC-Live26
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
219
盈利交易:
97 (44.29%)
亏损交易:
122 (55.71%)
最好交易:
410.15 USD
最差交易:
-109.00 USD
毛利:
4 618.05 USD (163 521 pips)
毛利亏损:
-4 039.85 USD (111 236 pips)
最大连续赢利:
8 (181.11 USD)
最大连续盈利:
513.41 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
24.44%
最大入金加载:
12.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.21
长期交易:
149 (68.04%)
短期交易:
70 (31.96%)
利润因子:
1.14
预期回报:
2.64 USD
平均利润:
47.61 USD
平均损失:
-33.11 USD
最大连续失误:
13 (-377.07 USD)
最大连续亏损:
-377.07 USD (13)
每月增长:
14.84%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
128.02 USD
最大值:
476.82 USD (31.74%)
相对跌幅:
结余:
46.54% (476.82 USD)
净值:
11.62% (86.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 218
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 575
BTCUSD 3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +410.15 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +181.11 USD
最大连续亏损: -377.07 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Tickmill-Live08
2.00 × 8
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Exness-Real29
2.00 × 1
Exness-Real6
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
没有评论
2025.12.24 11:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 18:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 09:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 10:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 13:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 14:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 06:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.28 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
XAUUSD HIGH drawndown and proft
每月999 USD
54%
0
0
USD
714
USD
10
97%
219
44%
24%
1.14
2.64
USD
47%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载