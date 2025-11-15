- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
219
盈利交易:
97 (44.29%)
亏损交易:
122 (55.71%)
最好交易:
410.15 USD
最差交易:
-109.00 USD
毛利:
4 618.05 USD (163 521 pips)
毛利亏损:
-4 039.85 USD (111 236 pips)
最大连续赢利:
8 (181.11 USD)
最大连续盈利:
513.41 USD (4)
夏普比率:
0.07
交易活动:
24.44%
最大入金加载:
12.25%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.21
长期交易:
149 (68.04%)
短期交易:
70 (31.96%)
利润因子:
1.14
预期回报:
2.64 USD
平均利润:
47.61 USD
平均损失:
-33.11 USD
最大连续失误:
13 (-377.07 USD)
最大连续亏损:
-377.07 USD (13)
每月增长:
14.84%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
128.02 USD
最大值:
476.82 USD (31.74%)
相对跌幅:
结余:
46.54% (476.82 USD)
净值:
11.62% (86.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|218
|BTCUSD
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|575
|BTCUSD
|3
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|21K
|BTCUSD
|31K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +410.15 USD
最差交易: -109 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +181.11 USD
最大连续亏损: -377.07 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
