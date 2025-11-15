SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / XAUUSD HIGH drawndown and proft
Pham Van Tuan

XAUUSD HIGH drawndown and proft

Pham Van Tuan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 62%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
61 (46.21%)
Loss Trade:
71 (53.79%)
Best Trade:
410.15 USD
Worst Trade:
-109.00 USD
Profitto lordo:
2 752.73 USD (113 671 pips)
Perdita lorda:
-2 207.83 USD (63 209 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (170.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
410.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
24.75%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
89 (67.42%)
Short Trade:
43 (32.58%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
45.13 USD
Perdita media:
-31.10 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-377.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-377.07 USD (13)
Crescita mensile:
65.80%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.02 USD
Massimale:
476.82 USD (31.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.54% (476.82 USD)
Per equità:
11.62% (86.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 542
BTCUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +410.15 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +170.32 USD
Massima perdita consecutiva: -377.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 più
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
Non ci sono recensioni
2025.11.28 06:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.28 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 02:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XAUUSD HIGH drawndown and proft
999USD al mese
62%
0
0
USD
1K
USD
6
96%
132
46%
25%
1.24
4.13
USD
47%
1:500
Copia

