- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
61 (46.21%)
Loss Trade:
71 (53.79%)
Best Trade:
410.15 USD
Worst Trade:
-109.00 USD
Profitto lordo:
2 752.73 USD (113 671 pips)
Perdita lorda:
-2 207.83 USD (63 209 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (170.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
410.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
24.75%
Massimo carico di deposito:
9.68%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
89 (67.42%)
Short Trade:
43 (32.58%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
4.13 USD
Profitto medio:
45.13 USD
Perdita media:
-31.10 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-377.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-377.07 USD (13)
Crescita mensile:
65.80%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
128.02 USD
Massimale:
476.82 USD (31.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.54% (476.82 USD)
Per equità:
11.62% (86.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|542
|BTCUSD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|20K
|BTCUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +410.15 USD
Worst Trade: -109 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +170.32 USD
Massima perdita consecutiva: -377.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
25 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
62%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
96%
132
46%
25%
1.24
4.13
USD
USD
47%
1:500