Signaux / MetaTrader 4 / XAUUSD HIGH drawndown and proft
Pham Van Tuan

XAUUSD HIGH drawndown and proft

Pham Van Tuan
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 62%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
61 (46.21%)
Perte trades:
71 (53.79%)
Meilleure transaction:
410.15 USD
Pire transaction:
-109.00 USD
Bénéfice brut:
2 752.73 USD (113 671 pips)
Perte brute:
-2 207.83 USD (63 209 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (170.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
410.15 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
24.75%
Charge de dépôt maximale:
9.68%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
89 (67.42%)
Courts trades:
43 (32.58%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
4.13 USD
Bénéfice moyen:
45.13 USD
Perte moyenne:
-31.10 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-377.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-377.07 USD (13)
Croissance mensuelle:
65.80%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.02 USD
Maximal:
476.82 USD (31.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.54% (476.82 USD)
Par fonds propres:
11.62% (86.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 131
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 542
BTCUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
BTCUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +410.15 USD
Pire transaction: -109 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +170.32 USD
Perte consécutive maximale: -377.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 plus...
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
Aucun avis
2025.11.28 06:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.28 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 02:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.