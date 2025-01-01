Por desgracia, la señal no se encuentra en nuestra base de datos
Es posible que la señal solicitada haya sido eliminada. Sin embargo, tiene a su disposición una enorme base de datos con otras señales operativas y muchos otros proveedores. Seleccione lo que más le convenga, conéctese, y deje que su terminal copie las transacciones automáticamente.Seleccione una señal nueva
Puede ver otras Señales para MetaTrader 5:
- Incremento
- 760%
- Suscriptores
- 37
- Semanas
- 49
- Trades
- 151
- Rentables
- 96%
- Facto de Beneficio
- 2.35
- Reducción máxima
- 34%
- Incremento
- 630%
- Suscriptores
- 6
- Semanas
- 211
- Trades
- 2021
- Rentables
- 74%
- Facto de Beneficio
- 1.71
- Reducción máxima
- 33%
- Incremento
- 324%
- Suscriptores
- 16
- Semanas
- 75
- Trades
- 459
- Rentables
- 49%
- Facto de Beneficio
- 1.46
- Reducción máxima
- 17%
- Incremento
- 1 647%
- Suscriptores
- 74
- Semanas
- 216
- Trades
- 5540
- Rentables
- 63%
- Facto de Beneficio
- 1.68
- Reducción máxima
- 21%
- Incremento
- 5 243%
- Suscriptores
- 4
- Semanas
- 241
- Trades
- 1477
- Rentables
- 75%
- Facto de Beneficio
- 1.86
- Reducción máxima
- 26%
- Incremento
- 1 773%
- Suscriptores
- 122
- Semanas
- 54
- Trades
- 1655
- Rentables
- 79%
- Facto de Beneficio
- 5.98
- Reducción máxima
- 33%
- Incremento
- 1 005%
- Suscriptores
- 76
- Semanas
- 32
- Trades
- 743
- Rentables
- 79%
- Facto de Beneficio
- 3.76
- Reducción máxima
- 21%
- Incremento
- 3 269%
- Suscriptores
- 2
- Semanas
- 38
- Trades
- 2473
- Rentables
- 59%
- Facto de Beneficio
- 1.50
- Reducción máxima
- 36%
- Incremento
- 1 655%
- Suscriptores
- 5
- Semanas
- 161
- Trades
- 638
- Rentables
- 78%
- Facto de Beneficio
- 3.13
- Reducción máxima
- 38%
- Incremento
- 237%
- Suscriptores
- 8
- Semanas
- 63
- Trades
- 563
- Rentables
- 58%
- Facto de Beneficio
- 1.47
- Reducción máxima
- 22%
A la hora de suscribirse a las señales el suscriptor asume todos los riesgos de su ejecución. La estadística histórica no garantiza los beneficios en el futuro.