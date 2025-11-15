- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
62 (46.61%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (53.38%)
En iyi işlem:
410.15 USD
En kötü işlem:
-109.00 USD
Brüt kâr:
2 763.52 USD (114 749 pips)
Brüt zarar:
-2 207.83 USD (63 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (181.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
410.15 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
25.77%
Maks. mevduat yükü:
9.68%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
89 (66.92%)
Satış işlemleri:
44 (33.08%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
4.18 USD
Ortalama kâr:
44.57 USD
Ortalama zarar:
-31.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-377.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-377.07 USD (13)
Aylık büyüme:
67.55%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.02 USD
Maksimum:
476.82 USD (31.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.54% (476.82 USD)
Varlığa göre:
11.62% (86.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|132
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|553
|BTCUSD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|BTCUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +410.15 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +181.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -377.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.12 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live26
|0.93 × 1605
|
RoboForex-ECN-2
|0.97 × 606
|
FPMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
Exness-Real17
|1.19 × 139
|
SaracenInc-Live
|1.50 × 109
|
ICMarketsSC-Live25
|1.64 × 102
|
RoboForex-ECN
|1.66 × 79
|
Exness-Real9
|1.89 × 226
|
BlackBullMarkets-Live
|1.94 × 31
|
Exness-Real6
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|2.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|2.00 × 8
|
Exness-Real29
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|2.42 × 55
|
Exness-Real20
|2.54 × 521
|
BoldPrime2-Live
|2.65 × 246
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
64%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
96%
133
46%
26%
1.25
4.18
USD
USD
47%
1:500