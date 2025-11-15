SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD HIGH drawndown and proft
Pham Van Tuan

XAUUSD HIGH drawndown and proft

Pham Van Tuan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 64%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
133
Kârla kapanan işlemler:
62 (46.61%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (53.38%)
En iyi işlem:
410.15 USD
En kötü işlem:
-109.00 USD
Brüt kâr:
2 763.52 USD (114 749 pips)
Brüt zarar:
-2 207.83 USD (63 209 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (181.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
410.15 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
25.77%
Maks. mevduat yükü:
9.68%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
89 (66.92%)
Satış işlemleri:
44 (33.08%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
4.18 USD
Ortalama kâr:
44.57 USD
Ortalama zarar:
-31.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-377.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-377.07 USD (13)
Aylık büyüme:
67.55%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.02 USD
Maksimum:
476.82 USD (31.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.54% (476.82 USD)
Varlığa göre:
11.62% (86.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 132
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 553
BTCUSD 3
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 21K
BTCUSD 31K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +410.15 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +181.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -377.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.12 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live26
0.93 × 1605
RoboForex-ECN-2
0.97 × 606
FPMarkets-Live2
1.00 × 1
Exness-Real17
1.19 × 139
SaracenInc-Live
1.50 × 109
ICMarketsSC-Live25
1.64 × 102
RoboForex-ECN
1.66 × 79
Exness-Real9
1.89 × 226
BlackBullMarkets-Live
1.94 × 31
Exness-Real6
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
2.00 × 1
Tickmill-Live08
2.00 × 8
Exness-Real29
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
2.42 × 55
Exness-Real20
2.54 × 521
BoldPrime2-Live
2.65 × 246
25 daha fazla...
1) profit min 10%/ month
2) DD below 100%.
3) NOT dca
2025.11.28 06:56
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.28 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 05:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 04:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.17 03:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 03:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 02:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 08:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 08:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.15 07:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD HIGH drawndown and proft
Ayda 999 USD
64%
0
0
USD
1K
USD
6
96%
133
46%
26%
1.25
4.18
USD
47%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.