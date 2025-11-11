- 成长
交易:
205
盈利交易:
148 (72.19%)
亏损交易:
57 (27.80%)
最好交易:
995.59 USD
最差交易:
-772.08 USD
毛利:
4 329.85 USD (104 929 pips)
毛利亏损:
-4 515.70 USD (102 791 pips)
最大连续赢利:
22 (267.96 USD)
最大连续盈利:
995.59 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
37.43%
最大入金加载:
33.18%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
5 小时
采收率:
-0.12
长期交易:
136 (66.34%)
短期交易:
69 (33.66%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.91 USD
平均利润:
29.26 USD
平均损失:
-79.22 USD
最大连续失误:
9 (-639.15 USD)
最大连续亏损:
-772.08 USD (1)
每月增长:
-8.01%
算法交易:
81%
结余跌幅:
绝对:
524.88 USD
最大值:
1 542.35 USD (74.22%)
相对跌幅:
结余:
67.36% (1 399.74 USD)
净值:
51.92% (534.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.mt
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.mt
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +995.59 USD
最差交易: -772 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +267.96 USD
最大连续亏损: -639.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MingTakInternational-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
趋势策略xxi'tong
没有评论
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
8
81%
205
72%
37%
0.95
-0.91
USD
USD
67%
1:100