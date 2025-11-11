- Прирост
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
145 (71.78%)
Убыточных трейдов:
57 (28.22%)
Лучший трейд:
995.59 USD
Худший трейд:
-772.08 USD
Общая прибыль:
4 298.85 USD (101 830 pips)
Общий убыток:
-4 515.70 USD (102 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (267.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
995.59 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
39.79%
Макс. загрузка депозита:
33.18%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
134 (66.34%)
Коротких трейдов:
68 (33.66%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.07 USD
Средняя прибыль:
29.65 USD
Средний убыток:
-79.22 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-639.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-772.08 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.47%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
524.88 USD
Максимальная:
1 542.35 USD (74.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.36% (1 399.74 USD)
По эквити:
51.92% (534.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.mt
|-217
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.mt
|-961
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +995.59 USD
Худший трейд: -772 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +267.96 USD
Макс. убыток в серии: -639.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MingTakInternational-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
趋势策略xxi'tong
