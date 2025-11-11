СигналыРазделы
Yong Lian Ning

My521

Yong Lian Ning
0 отзывов
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -11%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
145 (71.78%)
Убыточных трейдов:
57 (28.22%)
Лучший трейд:
995.59 USD
Худший трейд:
-772.08 USD
Общая прибыль:
4 298.85 USD (101 830 pips)
Общий убыток:
-4 515.70 USD (102 791 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (267.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
995.59 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
39.79%
Макс. загрузка депозита:
33.18%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
134 (66.34%)
Коротких трейдов:
68 (33.66%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.07 USD
Средняя прибыль:
29.65 USD
Средний убыток:
-79.22 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-639.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-772.08 USD (1)
Прирост в месяц:
-9.47%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
524.88 USD
Максимальная:
1 542.35 USD (74.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.36% (1 399.74 USD)
По эквити:
51.92% (534.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.mt 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.mt -217
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.mt -961
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +995.59 USD
Худший трейд: -772 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +267.96 USD
Макс. убыток в серии: -639.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MingTakInternational-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

趋势策略xxi'tong
Нет отзывов
2025.12.09 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 14:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 16:21
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 11:59
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 07:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 07:36
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 06:25
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 11 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 06:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 09:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 09:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 02:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.11 02:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
