Negociações:
205
Negociações com lucro:
148 (72.19%)
Negociações com perda:
57 (27.80%)
Melhor negociação:
995.59 USD
Pior negociação:
-772.08 USD
Lucro bruto:
4 329.85 USD (104 929 pips)
Perda bruta:
-4 515.70 USD (102 791 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (267.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
995.59 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
37.43%
Depósito máximo carregado:
33.18%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.12
Negociações longas:
136 (66.34%)
Negociações curtas:
69 (33.66%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-0.91 USD
Lucro médio:
29.26 USD
Perda média:
-79.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-639.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-772.08 USD (1)
Crescimento mensal:
-8.01%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
524.88 USD
Máximo:
1 542.35 USD (74.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.36% (1 399.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.92% (534.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.mt
|-186
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.mt
|2.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MingTakInternational-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
趋势策略xxi'tong
Sem comentários
