- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
559
盈利交易:
402 (71.91%)
亏损交易:
157 (28.09%)
最好交易:
8.89 USD
最差交易:
-80.19 USD
毛利:
415.56 USD (29 139 pips)
毛利亏损:
-423.72 USD (29 380 pips)
最大连续赢利:
12 (4.77 USD)
最大连续盈利:
16.35 USD (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
96.02%
最大入金加载:
93.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
263 (47.05%)
短期交易:
296 (52.95%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-2.70 USD
最大连续失误:
7 (-23.65 USD)
最大连续亏损:
-254.01 USD (6)
每月增长:
-62.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.16 USD
最大值:
254.01 USD (46.53%)
相对跌幅:
结余:
66.00% (254.01 USD)
净值:
73.24% (354.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|520
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|8
|XAUUSD
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-37
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|5
|XAUUSD
|9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|163
|NZDCAD
|714
|XAUUSD
|632
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.89 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4.77 USD
最大连续亏损: -23.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
This signal is fully automated by the EA.
High profit per week
Pair : Gbpusd
Equity : 300$ Minimum
Account Prime or ECN low spread.
