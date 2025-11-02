信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EA Quantum 1
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 1

Kittisak Chainakhen
0条评论
9
0 / 0 USD
增长自 2025 -35%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
559
盈利交易:
402 (71.91%)
亏损交易:
157 (28.09%)
最好交易:
8.89 USD
最差交易:
-80.19 USD
毛利:
415.56 USD (29 139 pips)
毛利亏损:
-423.72 USD (29 380 pips)
最大连续赢利:
12 (4.77 USD)
最大连续盈利:
16.35 USD (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
96.02%
最大入金加载:
93.60%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.03
长期交易:
263 (47.05%)
短期交易:
296 (52.95%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.01 USD
平均利润:
1.03 USD
平均损失:
-2.70 USD
最大连续失误:
7 (-23.65 USD)
最大连续亏损:
-254.01 USD (6)
每月增长:
-62.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.16 USD
最大值:
254.01 USD (46.53%)
相对跌幅:
结余:
66.00% (254.01 USD)
净值:
73.24% (354.54 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 520
AUDCAD 15
AUDNZD 14
NZDCAD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -37
AUDCAD 7
AUDNZD 8
NZDCAD 5
XAUUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -2.8K
AUDCAD 1K
AUDNZD 163
NZDCAD 714
XAUUSD 632
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +8.89 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +4.77 USD
最大连续亏损: -23.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
RoboForex-ECN-3
0.58 × 205
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.26 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TitanFX-01
1.42 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.46 × 13
ICMarkets-Live04
1.50 × 2
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
41 更多...
This signal is fully automated by the EA.

High profit per week

Pair : Gbpusd

Equity : 300$ Minimum

Account Prime or ECN low spread.

2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
