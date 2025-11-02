SinaisSeções
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 1

Kittisak Chainakhen
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -35%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
559
Negociações com lucro:
402 (71.91%)
Negociações com perda:
157 (28.09%)
Melhor negociação:
8.89 USD
Pior negociação:
-80.19 USD
Lucro bruto:
415.56 USD (29 139 pips)
Perda bruta:
-423.72 USD (29 380 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (4.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.35 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
96.02%
Depósito máximo carregado:
93.60%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.03
Negociações longas:
263 (47.05%)
Negociações curtas:
296 (52.95%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.01 USD
Lucro médio:
1.03 USD
Perda média:
-2.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-23.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.01 USD (6)
Crescimento mensal:
-62.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.16 USD
Máximo:
254.01 USD (46.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.00% (254.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
73.24% (354.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 520
AUDCAD 15
AUDNZD 14
NZDCAD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -37
AUDCAD 7
AUDNZD 8
NZDCAD 5
XAUUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD -2.8K
AUDCAD 1K
AUDNZD 163
NZDCAD 714
XAUUSD 632
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.89 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +4.77 USD
Máxima perda consecutiva: -23.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
RoboForex-ECN-3
0.58 × 205
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.26 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TitanFX-01
1.42 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.46 × 13
ICMarkets-Live04
1.50 × 2
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
This signal is fully automated by the EA.

High profit per week

Pair : Gbpusd

Equity : 300$ Minimum

Account Prime or ECN low spread.

2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
