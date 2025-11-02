SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EA Quantum 1
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 1

Kittisak Chainakhen
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -35%
RoboForex-Prime
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
559
Gewinntrades:
402 (71.91%)
Verlusttrades:
157 (28.09%)
Bester Trade:
8.89 USD
Schlechtester Trade:
-80.19 USD
Bruttoprofit:
415.56 USD (29 139 pips)
Bruttoverlust:
-423.72 USD (29 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.35 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
96.02%
Max deposit load:
93.60%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
263 (47.05%)
Short-Positionen:
296 (52.95%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-23.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.01 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-62.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.16 USD
Maximaler:
254.01 USD (46.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.00% (254.01 USD)
Kapital:
73.24% (354.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 520
AUDCAD 15
AUDNZD 14
NZDCAD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -37
AUDCAD 7
AUDNZD 8
NZDCAD 5
XAUUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -2.8K
AUDCAD 1K
AUDNZD 163
NZDCAD 714
XAUUSD 632
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +8.89 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
RoboForex-ECN-3
0.58 × 205
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.26 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TitanFX-01
1.42 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.46 × 13
ICMarkets-Live04
1.50 × 2
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
noch 41 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal is fully automated by the EA.

High profit per week

Pair : Gbpusd

Equity : 300$ Minimum

Account Prime or ECN low spread.

Keine Bewertungen
2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen