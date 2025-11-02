- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
559
Gewinntrades:
402 (71.91%)
Verlusttrades:
157 (28.09%)
Bester Trade:
8.89 USD
Schlechtester Trade:
-80.19 USD
Bruttoprofit:
415.56 USD (29 139 pips)
Bruttoverlust:
-423.72 USD (29 380 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.35 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
96.02%
Max deposit load:
93.60%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.03
Long-Positionen:
263 (47.05%)
Short-Positionen:
296 (52.95%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-23.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.01 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-62.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.16 USD
Maximaler:
254.01 USD (46.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.00% (254.01 USD)
Kapital:
73.24% (354.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|520
|AUDCAD
|15
|AUDNZD
|14
|NZDCAD
|8
|XAUUSD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-37
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|8
|NZDCAD
|5
|XAUUSD
|9
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|163
|NZDCAD
|714
|XAUUSD
|632
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +8.89 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
FXCL-Main2
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.42 × 12
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
RoboForex-ECN-3
|0.58 × 205
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
Alpari-Pro.ECN
|1.26 × 27
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.46 × 13
|
ICMarkets-Live04
|1.50 × 2
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
noch 41 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
This signal is fully automated by the EA.
High profit per week
Pair : Gbpusd
Equity : 300$ Minimum
Account Prime or ECN low spread.
Keine Bewertungen