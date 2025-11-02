シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / EA Quantum 1
Kittisak Chainakhen

EA Quantum 1

Kittisak Chainakhen
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -35%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
559
利益トレード:
402 (71.91%)
損失トレード:
157 (28.09%)
ベストトレード:
8.89 USD
最悪のトレード:
-80.19 USD
総利益:
415.56 USD (29 139 pips)
総損失:
-423.72 USD (29 380 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4.77 USD)
最大連続利益:
16.35 USD (8)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
96.02%
最大入金額:
93.60%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.03
長いトレード:
263 (47.05%)
短いトレード:
296 (52.95%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.01 USD
平均利益:
1.03 USD
平均損失:
-2.70 USD
最大連続の負け:
7 (-23.65 USD)
最大連続損失:
-254.01 USD (6)
月間成長:
-62.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.16 USD
最大の:
254.01 USD (46.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.00% (254.01 USD)
エクイティによる:
73.24% (354.54 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 520
AUDCAD 15
AUDNZD 14
NZDCAD 8
XAUUSD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD -37
AUDCAD 7
AUDNZD 8
NZDCAD 5
XAUUSD 9
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD -2.8K
AUDCAD 1K
AUDNZD 163
NZDCAD 714
XAUUSD 632
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.89 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +4.77 USD
最大連続損失: -23.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real26
0.00 × 10
Exness-Real17
0.00 × 2
FXCL-Main2
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
Tickmill-Live04
0.54 × 221
AMarkets-Real
0.55 × 11
RoboForex-ECN-3
0.58 × 205
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live7
1.01 × 384
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
ICMarketsSC-Live25
1.17 × 12
ICMarketsSC-Live09
1.20 × 15
Alpari-Pro.ECN
1.26 × 27
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
Hankotrade-Live
1.40 × 5
TitanFX-01
1.42 × 19
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.46 × 13
ICMarkets-Live04
1.50 × 2
AxiTrader-US07-Live
1.64 × 112
Darwinex-Live
1.73 × 138
41 より多く...
This signal is fully automated by the EA.

High profit per week

Pair : Gbpusd

Equity : 300$ Minimum

Account Prime or ECN low spread.

レビューなし
2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
No swaps are charged
2025.12.30 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
No swaps are charged
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 12:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 08:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 06:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 04:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 00:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 20:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
