交易:
167
盈利交易:
105 (62.87%)
亏损交易:
62 (37.13%)
最好交易:
9.47 USD
最差交易:
-16.03 USD
毛利:
300.79 USD (39 061 pips)
毛利亏损:
-344.48 USD (44 708 pips)
最大连续赢利:
14 (50.61 USD)
最大连续盈利:
50.61 USD (14)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
31.02%
最大入金加载:
63.29%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
23 小时
采收率:
-0.35
长期交易:
71 (42.51%)
短期交易:
96 (57.49%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.26 USD
平均利润:
2.86 USD
平均损失:
-5.56 USD
最大连续失误:
12 (-100.53 USD)
最大连续亏损:
-100.53 USD (12)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
82.38 USD
最大值:
124.34 USD (19.37%)
相对跌幅:
结余:
19.37% (124.34 USD)
净值:
15.72% (97.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|29
|GBPAUD.r
|23
|USDJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|15
|GBPCAD.r
|13
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|CADJPY.r
|6
|CHFUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|GBPUSD.r
|1
|CHFGBP.r
|1
|SGDJPY.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY.r
|-65
|GBPAUD.r
|-2
|USDJPY.r
|-105
|GBPJPY.r
|24
|GBPCAD.r
|23
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|-49
|EURJPY.r
|24
|EURAUD.r
|12
|AUDJPY.r
|19
|CADJPY.r
|16
|CHFUSD.r
|15
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|GBPUSD.r
|6
|CHFGBP.r
|8
|SGDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY.r
|-9.9K
|GBPAUD.r
|-1.2K
|USDJPY.r
|-9.6K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|3.2K
|CHFHUF.r
|228
|EURNZD.r
|-6.6K
|EURJPY.r
|3.5K
|EURAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|2.9K
|CADJPY.r
|1.9K
|CHFUSD.r
|1.8K
|AUDCAD.r
|376
|NZDCAD.r
|748
|SGDAUD.r
|934
|GBPUSD.r
|567
|CHFGBP.r
|585
|SGDJPY.r
|578
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
