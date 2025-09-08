SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv9 1006
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv9 1006

Chi Wai Kwok
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -7%
CMCMarkets1-Global
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
105 (62.87%)
Negociações com perda:
62 (37.13%)
Melhor negociação:
9.47 USD
Pior negociação:
-16.03 USD
Lucro bruto:
300.79 USD (39 061 pips)
Perda bruta:
-344.48 USD (44 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (50.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.61 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
31.02%
Depósito máximo carregado:
63.29%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
71 (42.51%)
Negociações curtas:
96 (57.49%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.26 USD
Lucro médio:
2.86 USD
Perda média:
-5.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.53 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.38 USD
Máximo:
124.34 USD (19.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.37% (124.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.72% (97.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
CHFJPY.r 29
GBPAUD.r 23
USDJPY.r 22
GBPJPY.r 15
GBPCAD.r 13
CHFHUF.r 12
EURNZD.r 11
EURJPY.r 8
EURAUD.r 8
AUDJPY.r 6
CADJPY.r 6
CHFUSD.r 5
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 2
SGDAUD.r 2
GBPUSD.r 1
CHFGBP.r 1
SGDJPY.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
CHFJPY.r -65
GBPAUD.r -2
USDJPY.r -105
GBPJPY.r 24
GBPCAD.r 23
CHFHUF.r 12
EURNZD.r -49
EURJPY.r 24
EURAUD.r 12
AUDJPY.r 19
CADJPY.r 16
CHFUSD.r 15
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 5
SGDAUD.r 6
GBPUSD.r 6
CHFGBP.r 8
SGDJPY.r 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
CHFJPY.r -9.9K
GBPAUD.r -1.2K
USDJPY.r -9.6K
GBPJPY.r 3.2K
GBPCAD.r 3.2K
CHFHUF.r 228
EURNZD.r -6.6K
EURJPY.r 3.5K
EURAUD.r 1.2K
AUDJPY.r 2.9K
CADJPY.r 1.9K
CHFUSD.r 1.8K
AUDCAD.r 376
NZDCAD.r 748
SGDAUD.r 934
GBPUSD.r 567
CHFGBP.r 585
SGDJPY.r 578
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.47 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +50.61 USD
Máxima perda consecutiva: -100.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.11 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Share of trading days is too low
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Forex Princess Lv9 1006
30 USD por mês
-7%
0
0
USD
556
USD
17
100%
167
62%
31%
0.87
-0.26
USD
19%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.