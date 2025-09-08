- Crescimento
Negociações:
167
Negociações com lucro:
105 (62.87%)
Negociações com perda:
62 (37.13%)
Melhor negociação:
9.47 USD
Pior negociação:
-16.03 USD
Lucro bruto:
300.79 USD (39 061 pips)
Perda bruta:
-344.48 USD (44 708 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (50.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.61 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
31.02%
Depósito máximo carregado:
63.29%
Último negócio:
31 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
-0.35
Negociações longas:
71 (42.51%)
Negociações curtas:
96 (57.49%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.26 USD
Lucro médio:
2.86 USD
Perda média:
-5.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-100.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.53 USD (12)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.38 USD
Máximo:
124.34 USD (19.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.37% (124.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.72% (97.18 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|29
|GBPAUD.r
|23
|USDJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|15
|GBPCAD.r
|13
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|CADJPY.r
|6
|CHFUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|GBPUSD.r
|1
|CHFGBP.r
|1
|SGDJPY.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|CHFJPY.r
|-65
|GBPAUD.r
|-2
|USDJPY.r
|-105
|GBPJPY.r
|24
|GBPCAD.r
|23
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|-49
|EURJPY.r
|24
|EURAUD.r
|12
|AUDJPY.r
|19
|CADJPY.r
|16
|CHFUSD.r
|15
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|GBPUSD.r
|6
|CHFGBP.r
|8
|SGDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|CHFJPY.r
|-9.9K
|GBPAUD.r
|-1.2K
|USDJPY.r
|-9.6K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|3.2K
|CHFHUF.r
|228
|EURNZD.r
|-6.6K
|EURJPY.r
|3.5K
|EURAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|2.9K
|CADJPY.r
|1.9K
|CHFUSD.r
|1.8K
|AUDCAD.r
|376
|NZDCAD.r
|748
|SGDAUD.r
|934
|GBPUSD.r
|567
|CHFGBP.r
|585
|SGDJPY.r
|578
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Melhor negociação: +9.47 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +50.61 USD
Máxima perda consecutiva: -100.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
