Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv9 1006

Chi Wai Kwok
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
22 (66.66%)
Loss Trade:
11 (33.33%)
Best Trade:
5.62 USD
Worst Trade:
-10.45 USD
Profitto lordo:
46.77 USD (4 631 pips)
Perdita lorda:
-59.88 USD (7 992 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (19.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
47.58%
Massimo carico di deposito:
63.29%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
20 (60.61%)
Short Trade:
13 (39.39%)
Fattore di profitto:
0.78
Profitto previsto:
-0.40 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-5.44 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-55.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.07 USD (7)
Crescita mensile:
-2.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.11 USD
Massimale:
55.07 USD (8.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (55.07 USD)
Per equità:
6.20% (39.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CHFHUF.r 12
EURNZD.r 7
GBPCAD.r 5
USDJPY.r 3
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 2
AUDJPY.r 1
CADJPY.r 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CHFHUF.r 12
EURNZD.r -55
GBPCAD.r 13
USDJPY.r 7
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 5
AUDJPY.r 0
CADJPY.r 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CHFHUF.r 228
EURNZD.r -7.8K
GBPCAD.r 1.8K
USDJPY.r 1K
AUDCAD.r 376
NZDCAD.r 748
AUDJPY.r 8
CADJPY.r 302
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.62 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +19.80 USD
Massima perdita consecutiva: -55.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.22 21:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Share of trading days is too low
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 17:35
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.11% of days out of the 18 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 17:35
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.09.08 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
