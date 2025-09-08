- 자본
- 축소
트레이드:
167
이익 거래:
105 (62.87%)
손실 거래:
62 (37.13%)
최고의 거래:
9.47 USD
최악의 거래:
-16.03 USD
총 수익:
300.79 USD (39 061 pips)
총 손실:
-344.48 USD (44 708 pips)
연속 최대 이익:
14 (50.61 USD)
연속 최대 이익:
50.61 USD (14)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
31.02%
최대 입금량:
63.29%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
71 (42.51%)
숏(주식차입매도):
96 (57.49%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-0.26 USD
평균 이익:
2.86 USD
평균 손실:
-5.56 USD
연속 최대 손실:
12 (-100.53 USD)
연속 최대 손실:
-100.53 USD (12)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
82.38 USD
최대한의:
124.34 USD (19.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.37% (124.34 USD)
자본금별:
15.72% (97.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|29
|GBPAUD.r
|23
|USDJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|15
|GBPCAD.r
|13
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|CADJPY.r
|6
|CHFUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|GBPUSD.r
|1
|CHFGBP.r
|1
|SGDJPY.r
|1
|
|
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|CHFJPY.r
|-65
|GBPAUD.r
|-2
|USDJPY.r
|-105
|GBPJPY.r
|24
|GBPCAD.r
|23
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|-49
|EURJPY.r
|24
|EURAUD.r
|12
|AUDJPY.r
|19
|CADJPY.r
|16
|CHFUSD.r
|15
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|GBPUSD.r
|6
|CHFGBP.r
|8
|SGDJPY.r
|4
|
|
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|CHFJPY.r
|-9.9K
|GBPAUD.r
|-1.2K
|USDJPY.r
|-9.6K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|3.2K
|CHFHUF.r
|228
|EURNZD.r
|-6.6K
|EURJPY.r
|3.5K
|EURAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|2.9K
|CADJPY.r
|1.9K
|CHFUSD.r
|1.8K
|AUDCAD.r
|376
|NZDCAD.r
|748
|SGDAUD.r
|934
|GBPUSD.r
|567
|CHFGBP.r
|585
|SGDJPY.r
|578
|
|
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.47 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +50.61 USD
연속 최대 손실: -100.53 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
