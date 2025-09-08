СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Forex Princess Lv9 1006
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv9 1006

Chi Wai Kwok
0 отзывов
17 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -7%
CMCMarkets1-Global
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
105 (62.87%)
Убыточных трейдов:
62 (37.13%)
Лучший трейд:
9.47 USD
Худший трейд:
-16.03 USD
Общая прибыль:
300.79 USD (39 061 pips)
Общий убыток:
-344.48 USD (44 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (50.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.61 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
31.02%
Макс. загрузка депозита:
63.29%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
71 (42.51%)
Коротких трейдов:
96 (57.49%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-5.56 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.53 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.38 USD
Максимальная:
124.34 USD (19.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.37% (124.34 USD)
По эквити:
15.72% (97.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
CHFJPY.r 29
GBPAUD.r 23
USDJPY.r 22
GBPJPY.r 15
GBPCAD.r 13
CHFHUF.r 12
EURNZD.r 11
EURJPY.r 8
EURAUD.r 8
AUDJPY.r 6
CADJPY.r 6
CHFUSD.r 5
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 2
SGDAUD.r 2
GBPUSD.r 1
CHFGBP.r 1
SGDJPY.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
CHFJPY.r -65
GBPAUD.r -2
USDJPY.r -105
GBPJPY.r 24
GBPCAD.r 23
CHFHUF.r 12
EURNZD.r -49
EURJPY.r 24
EURAUD.r 12
AUDJPY.r 19
CADJPY.r 16
CHFUSD.r 15
AUDCAD.r 2
NZDCAD.r 5
SGDAUD.r 6
GBPUSD.r 6
CHFGBP.r 8
SGDJPY.r 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
CHFJPY.r -9.9K
GBPAUD.r -1.2K
USDJPY.r -9.6K
GBPJPY.r 3.2K
GBPCAD.r 3.2K
CHFHUF.r 228
EURNZD.r -6.6K
EURJPY.r 3.5K
EURAUD.r 1.2K
AUDJPY.r 2.9K
CADJPY.r 1.9K
CHFUSD.r 1.8K
AUDCAD.r 376
NZDCAD.r 748
SGDAUD.r 934
GBPUSD.r 567
CHFGBP.r 585
SGDJPY.r 578
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.47 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +50.61 USD
Макс. убыток в серии: -100.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.11 19:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 19:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 01:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 07:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 08:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 06:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 20:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.29 10:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 09:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.08 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 00:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 09:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 00:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.19 04:10
Share of trading days is too low
2025.09.18 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 13:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Princess Lv9 1006
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
556
USD
17
100%
167
62%
31%
0.87
-0.26
USD
19%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.