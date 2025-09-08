- Прирост
Всего трейдов:
167
Прибыльных трейдов:
105 (62.87%)
Убыточных трейдов:
62 (37.13%)
Лучший трейд:
9.47 USD
Худший трейд:
-16.03 USD
Общая прибыль:
300.79 USD (39 061 pips)
Общий убыток:
-344.48 USD (44 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (50.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.61 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
31.02%
Макс. загрузка депозита:
63.29%
Последний трейд:
31 день
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
-0.35
Длинных трейдов:
71 (42.51%)
Коротких трейдов:
96 (57.49%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.26 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-5.56 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-100.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-100.53 USD (12)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
82.38 USD
Максимальная:
124.34 USD (19.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.37% (124.34 USD)
По эквити:
15.72% (97.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|CHFJPY.r
|29
|GBPAUD.r
|23
|USDJPY.r
|22
|GBPJPY.r
|15
|GBPCAD.r
|13
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|11
|EURJPY.r
|8
|EURAUD.r
|8
|AUDJPY.r
|6
|CADJPY.r
|6
|CHFUSD.r
|5
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|2
|SGDAUD.r
|2
|GBPUSD.r
|1
|CHFGBP.r
|1
|SGDJPY.r
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|CHFJPY.r
|-65
|GBPAUD.r
|-2
|USDJPY.r
|-105
|GBPJPY.r
|24
|GBPCAD.r
|23
|CHFHUF.r
|12
|EURNZD.r
|-49
|EURJPY.r
|24
|EURAUD.r
|12
|AUDJPY.r
|19
|CADJPY.r
|16
|CHFUSD.r
|15
|AUDCAD.r
|2
|NZDCAD.r
|5
|SGDAUD.r
|6
|GBPUSD.r
|6
|CHFGBP.r
|8
|SGDJPY.r
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|CHFJPY.r
|-9.9K
|GBPAUD.r
|-1.2K
|USDJPY.r
|-9.6K
|GBPJPY.r
|3.2K
|GBPCAD.r
|3.2K
|CHFHUF.r
|228
|EURNZD.r
|-6.6K
|EURJPY.r
|3.5K
|EURAUD.r
|1.2K
|AUDJPY.r
|2.9K
|CADJPY.r
|1.9K
|CHFUSD.r
|1.8K
|AUDCAD.r
|376
|NZDCAD.r
|748
|SGDAUD.r
|934
|GBPUSD.r
|567
|CHFGBP.r
|585
|SGDJPY.r
|578
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +9.47 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +50.61 USD
Макс. убыток в серии: -100.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Global" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
