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YLDE: ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF

57.77 USD 0.21 (0.36%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YLDE汇率已更改0.36%。当日，交易品种以低点57.57和高点57.84进行交易。

关注ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YLDE新闻

常见问题解答

YLDE股票今天的价格是多少？

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF股票今天的定价为57.77。它在57.57 - 57.84范围内交易，昨天的收盘价为57.56，交易量达到25。YLDE的实时价格图表显示了这些更新。

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF股票是否支付股息？

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF目前的价值为57.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.63%和USD。实时查看图表以跟踪YLDE走势。

如何购买YLDE股票？

您可以以57.77的当前价格购买ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF股票。订单通常设置在57.77或58.07附近，而25和0.35%显示市场活动。立即关注YLDE的实时图表更新。

如何投资YLDE股票？

投资ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF需要考虑年度范围53.00 - 58.77和当前价格57.77。许多人在以57.77或58.07下订单之前，会比较1.30%和。实时查看YLDE价格图表，了解每日变化。

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF的最高价格是58.77。在53.00 - 58.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF的绩效。

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF股票的最低价格是多少？

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF（YLDE）的最低价格为53.00。将其与当前的57.77和53.00 - 58.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YLDE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YLDE股票是什么时候拆分的？

ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、57.56和0.63%中可见。

日范围
57.57 57.84
年范围
53.00 58.77
前一天收盘价
57.56
开盘价
57.57
卖价
57.77
买价
58.07
最低价
57.57
最高价
57.84
交易量
25
日变化
0.36%
月变化
1.30%
6个月变化
0.87%
年变化
0.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%