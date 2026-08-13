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YETH: Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

8.93 USD 0.05 (0.56%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YETH汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点8.81和高点8.98进行交易。

关注Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YETH股票今天的价格是多少？

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为8.93。它在8.81 - 8.98范围内交易，昨天的收盘价为8.88，交易量达到39。YETH的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF目前的价值为8.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.73%和USD。实时查看图表以跟踪YETH走势。

如何购买YETH股票？

您可以以8.93的当前价格购买Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在8.93或9.23附近，而39和0.22%显示市场活动。立即关注YETH的实时图表更新。

如何投资YETH股票？

投资Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围7.65 - 12.54和当前价格8.93。许多人在以8.93或9.23下订单之前，会比较2.64%和。实时查看YETH价格图表，了解每日变化。

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF的最高价格是12.54。在7.65 - 12.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF的绩效。

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF（YETH）的最低价格为7.65。将其与当前的8.93和7.65 - 12.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YETH股票是什么时候拆分的？

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.88和-15.73%中可见。

日范围
8.81 8.98
年范围
7.65 12.54
前一天收盘价
8.88
开盘价
8.91
卖价
8.93
买价
9.23
最低价
8.81
最高价
8.98
交易量
39
日变化
0.56%
月变化
2.64%
6个月变化
-15.40%
年变化
-15.73%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%