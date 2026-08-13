YETH: Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF
今日YETH汇率已更改0.56%。当日，交易品种以低点8.81和高点8.98进行交易。
关注Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
YETH股票今天的价格是多少？
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为8.93。它在8.81 - 8.98范围内交易，昨天的收盘价为8.88，交易量达到39。YETH的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF目前的价值为8.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.73%和USD。实时查看图表以跟踪YETH走势。
如何购买YETH股票？
您可以以8.93的当前价格购买Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在8.93或9.23附近，而39和0.22%显示市场活动。立即关注YETH的实时图表更新。
如何投资YETH股票？
投资Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围7.65 - 12.54和当前价格8.93。许多人在以8.93或9.23下订单之前，会比较2.64%和。实时查看YETH价格图表，了解每日变化。
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF的最高价格是12.54。在7.65 - 12.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF的绩效。
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF（YETH）的最低价格为7.65。将其与当前的8.93和7.65 - 12.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YETH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YETH股票是什么时候拆分的？
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.88和-15.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.88
- 开盘价
- 8.91
- 卖价
- 8.93
- 买价
- 9.23
- 最低价
- 8.81
- 最高价
- 8.98
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.56%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- -15.40%
- 年变化
- -15.73%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%