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YBTC: Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

17.53 USD 0.14 (0.79%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YBTC汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点17.47和高点17.75进行交易。

关注Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

YBTC新闻

常见问题解答

YBTC股票今天的价格是多少？

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为17.53。它在17.47 - 17.75范围内交易，昨天的收盘价为17.67，交易量达到50。YBTC的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.69%和USD。实时查看图表以跟踪YBTC走势。

如何购买YBTC股票？

您可以以17.53的当前价格购买Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而50和-1.24%显示市场活动。立即关注YBTC的实时图表更新。

如何投资YBTC股票？

投资Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围16.30 - 46.93和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较0.75%和。实时查看YBTC价格图表，了解每日变化。

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF的最高价格是46.93。在16.30 - 46.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF的绩效。

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF（YBTC）的最低价格为16.30。将其与当前的17.53和16.30 - 46.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YBTC股票是什么时候拆分的？

Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.67和-60.69%中可见。

日范围
17.47 17.75
年范围
16.30 46.93
前一天收盘价
17.67
开盘价
17.75
卖价
17.53
买价
17.83
最低价
17.47
最高价
17.75
交易量
50
日变化
-0.79%
月变化
0.75%
6个月变化
-13.47%
年变化
-60.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%