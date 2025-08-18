YBTC: Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
今日YBTC汇率已更改-0.79%。当日，交易品种以低点17.47和高点17.75进行交易。
关注Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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常见问题解答
YBTC股票今天的价格是多少？
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票今天的定价为17.53。它在17.47 - 17.75范围内交易，昨天的收盘价为17.67，交易量达到50。YBTC的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票是否支付股息？
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.69%和USD。实时查看图表以跟踪YBTC走势。
如何购买YBTC股票？
您可以以17.53的当前价格购买Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而50和-1.24%显示市场活动。立即关注YBTC的实时图表更新。
如何投资YBTC股票？
投资Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF需要考虑年度范围16.30 - 46.93和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较0.75%和。实时查看YBTC价格图表，了解每日变化。
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF的最高价格是46.93。在16.30 - 46.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF的绩效。
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF（YBTC）的最低价格为16.30。将其与当前的17.53和16.30 - 46.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBTC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YBTC股票是什么时候拆分的？
Roundhill ETF Trust Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.67和-60.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.67
- 开盘价
- 17.75
- 卖价
- 17.53
- 买价
- 17.83
- 最低价
- 17.47
- 最高价
- 17.75
- 交易量
- 50
- 日变化
- -0.79%
- 月变化
- 0.75%
- 6个月变化
- -13.47%
- 年变化
- -60.69%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%