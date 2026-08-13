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YBIT: YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF

18.21 USD 0.10 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YBIT汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点18.14和高点18.37进行交易。

关注YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

YBIT股票今天的价格是多少？

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票今天的定价为18.21。它在18.14 - 18.37范围内交易，昨天的收盘价为18.31，交易量达到26。YBIT的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF目前的价值为18.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.03%和USD。实时查看图表以跟踪YBIT走势。

如何购买YBIT股票？

您可以以18.21的当前价格购买YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在18.21或18.51附近，而26和-0.65%显示市场活动。立即关注YBIT的实时图表更新。

如何投资YBIT股票？

投资YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围17.98 - 26.11和当前价格18.21。许多人在以18.21或18.51下订单之前，会比较-0.71%和。实时查看YBIT价格图表，了解每日变化。

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF的最高价格是26.11。在17.98 - 26.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF（YBIT）的最低价格为17.98。将其与当前的18.21和17.98 - 26.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YBIT股票是什么时候拆分的？

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.31和-24.03%中可见。

日范围
18.14 18.37
年范围
17.98 26.11
前一天收盘价
18.31
开盘价
18.33
卖价
18.21
买价
18.51
最低价
18.14
最高价
18.37
交易量
26
日变化
-0.55%
月变化
-0.71%
6个月变化
-23.55%
年变化
-24.03%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%