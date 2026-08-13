YBIT股票今天的价格是多少？ YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票今天的定价为18.21。它在18.14 - 18.37范围内交易，昨天的收盘价为18.31，交易量达到26。YBIT的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？ YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF目前的价值为18.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.03%和USD。实时查看图表以跟踪YBIT走势。

如何购买YBIT股票？ 您可以以18.21的当前价格购买YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在18.21或18.51附近，而26和-0.65%显示市场活动。立即关注YBIT的实时图表更新。

如何投资YBIT股票？ 投资YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围17.98 - 26.11和当前价格18.21。许多人在以18.21或18.51下订单之前，会比较-0.71%和。实时查看YBIT价格图表，了解每日变化。

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF的最高价格是26.11。在17.98 - 26.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？ YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF（YBIT）的最低价格为17.98。将其与当前的18.21和17.98 - 26.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。