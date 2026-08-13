YBIT: YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF
今日YBIT汇率已更改-0.55%。当日，交易品种以低点18.14和高点18.37进行交易。
关注YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- MN
常见问题解答
YBIT股票今天的价格是多少？
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票今天的定价为18.21。它在18.14 - 18.37范围内交易，昨天的收盘价为18.31，交易量达到26。YBIT的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF目前的价值为18.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.03%和USD。实时查看图表以跟踪YBIT走势。
如何购买YBIT股票？
您可以以18.21的当前价格购买YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在18.21或18.51附近，而26和-0.65%显示市场活动。立即关注YBIT的实时图表更新。
如何投资YBIT股票？
投资YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围17.98 - 26.11和当前价格18.21。许多人在以18.21或18.51下订单之前，会比较-0.71%和。实时查看YBIT价格图表，了解每日变化。
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF的最高价格是26.11。在17.98 - 26.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF（YBIT）的最低价格为17.98。将其与当前的18.21和17.98 - 26.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YBIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YBIT股票是什么时候拆分的？
YieldMaxTM Bitcoin Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.31和-24.03%中可见。
- 前一天收盘价
- 18.31
- 开盘价
- 18.33
- 卖价
- 18.21
- 买价
- 18.51
- 最低价
- 18.14
- 最高价
- 18.37
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.55%
- 月变化
- -0.71%
- 6个月变化
- -23.55%
- 年变化
- -24.03%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%