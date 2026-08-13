XUDV: Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF
今日XUDV汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点33.03和高点33.17进行交易。
关注Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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常见问题解答
XUDV股票今天的价格是多少？
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票今天的定价为33.15。它在33.03 - 33.17范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到17。XUDV的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票是否支付股息？
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF目前的价值为33.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.71%和USD。实时查看图表以跟踪XUDV走势。
如何购买XUDV股票？
您可以以33.15的当前价格购买Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票。订单通常设置在33.15或33.45附近，而17和0.36%显示市场活动。立即关注XUDV的实时图表更新。
如何投资XUDV股票？
投资Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF需要考虑年度范围25.35 - 33.26和当前价格33.15。许多人在以33.15或33.45下订单之前，会比较2.03%和。实时查看XUDV价格图表，了解每日变化。
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF的最高价格是33.26。在25.35 - 33.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF的绩效。
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票的最低价格是多少？
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF（XUDV）的最低价格为25.35。将其与当前的33.15和25.35 - 33.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XUDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XUDV股票是什么时候拆分的？
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.99和25.71%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.99
- 开盘价
- 33.03
- 卖价
- 33.15
- 买价
- 33.45
- 最低价
- 33.03
- 最高价
- 33.17
- 交易量
- 17
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 2.03%
- 6个月变化
- 13.68%
- 年变化
- 25.71%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%