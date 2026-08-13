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XUDV: Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

33.15 USD 0.16 (0.48%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XUDV汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点33.03和高点33.17进行交易。

关注Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XUDV股票今天的价格是多少？

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票今天的定价为33.15。它在33.03 - 33.17范围内交易，昨天的收盘价为32.99，交易量达到17。XUDV的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票是否支付股息？

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF目前的价值为33.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.71%和USD。实时查看图表以跟踪XUDV走势。

如何购买XUDV股票？

您可以以33.15的当前价格购买Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票。订单通常设置在33.15或33.45附近，而17和0.36%显示市场活动。立即关注XUDV的实时图表更新。

如何投资XUDV股票？

投资Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF需要考虑年度范围25.35 - 33.26和当前价格33.15。许多人在以33.15或33.45下订单之前，会比较2.03%和。实时查看XUDV价格图表，了解每日变化。

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF的最高价格是33.26。在25.35 - 33.26内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF的绩效。

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF股票的最低价格是多少？

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF（XUDV）的最低价格为25.35。将其与当前的33.15和25.35 - 33.26进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XUDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XUDV股票是什么时候拆分的？

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.99和25.71%中可见。

日范围
33.03 33.17
年范围
25.35 33.26
前一天收盘价
32.99
开盘价
33.03
卖价
33.15
买价
33.45
最低价
33.03
最高价
33.17
交易量
17
日变化
0.48%
月变化
2.03%
6个月变化
13.68%
年变化
25.71%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%